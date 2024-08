A cura della Redazione

Assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e gravi: il Comune di Torre del Greco promuove un incontro pubblico.

È il senso dell'avviso diramato, per conto dell'Ente, dalla coordinatrice dell'ufficio di piano dell'Ambito N31, Roberta Testa, che su indicazione dell'amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella e dell'assessore Mariateresa Sorrentino, ha promosso l'iniziativa rivolta agli interessati per giovedì 5 settembre.

La convocazione segue l'approvazione da parte della giunta regionale di una delibera con la quale sono stati licenziati il piano regionale per la non autosufficienza 2022-2024 e il programma regionale di assegni di cura e voucher per disabili gravissimi e disabili gravi, quale strumento operativo per l'attuazione del piano. Per questo motivo, l'Ente “promuove – si legge nell'avviso – un incontro informativo con gli utenti e le famiglie destinatarie del programma, al fine di rappresentare le modalità di accesso e rendicontazione delle risorse”.

L'incontro si terrà il prossimo 5 settembre nell'aula consiliare di palazzo Baronale. “Visto l'elevato numero di partecipanti – spiegano ancora dal Comune – si è stabilito di procedere alla seguente suddivisione: dalle ore 10 alle ore 11 per gli utenti i cui cognomi iniziano con la lettera A fino a quelli che iniziano con la lettera I; dalle 11.30 alle 12.30 per gli utenti i cui cognomi iniziano dalla lettera L fino a quelli che iniziano con la lettera Z”.

Viene infine specificato che “è consentita la partecipazione di un accompagnatore per ogni singolo beneficiario”. Gli interessati potranno inviare comunicazione della propria partecipazione entro e non oltre il prossimo primo settembre alla mail r.testa@comune.torredelgreco.na.it, indicando nome e cognome dell’utente beneficiario; nome, cognome, numero di telefono ed indirizzo mail dell'accompagnatore.