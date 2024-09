A cura della Redazione

Fornitura di libri di testo per gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado: via alle domande.

È il senso dell'avviso pubblico diramato dal settore pubblica istruzione a seguito delle procedure adottate dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro compiuto in sinergia dall'assessore Mariateresa Sorrentino e dai componenti dell'ufficio.

Nell'avviso firmato dalla dirigente Luisa Sorrentino e dall'assessore Mariateresa Sorrentino, viene ricorda come “i destinatari dell'intervento sono gli alunni che frequentano le scuole secondarie di primo e secondo grado ubicate nel comune di Torre del Greco e residenti in Campania, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) rilasciato nell’anno 2024 e in corso di validità, rientrante in una delle due seguenti fasce: fascia 1, compreso tra zero e 10.633 euro; fascia 2, compreso tra 10.633,01 e 13.300 euro” e che “le risorse finanziarie disponibili saranno destinate prioritariamente alla copertura del fabbisogno dei richiedenti con Isee rientrante nella prima fascia” mentre “agli studenti collocati nella seconda fascia saranno destinate le risorse finanziarie che eventualmente residueranno dopo la copertura totale del fabbisogno dei richiedenti collocati nella prima fascia”.

Nonostante il Comune di Torre del Greco sia stato destinatario di risorse inferiori rispetto al passato, l'amministrazione - attraverso fondi propri di bilancio - è riuscita a garantire gli stessi benefici dello scorso anno.

Il contributo sarà erogato sotto forma di cedola per consentire l'acquisto dei libri di testo secondo i seguenti importi: per le scuole secondarie di primo grado 280 per le prime classi, 110 per le seconde e 125 euro per le terze; per le secondarie di secondo grado 260 euro per le prime, 165 per le seconde, 245 per le terze, 220 per le quarte e 210 euro per le quinte.

La procedura per presentare le domande sarà solo telematica: “Per essere ammesso al beneficio - viene infatti spiegato nell'avviso pubblico - il richiedente (esercente la potestà genitoriale o parentale sull'alunno o, in alternativa, rappresentante legale o l'alunno stesso se maggiorenne) dovrà presentare apposita istanza esclusivamente compilando on-line il modulo disponibile all’indirizzo https://www3.itcloudweb.com/torredelgrecoblportalegen”.

Le istanze on-line possono essere presentate a partire da giovedì 5 settembre ed entro e non oltre le ore 23.59 del giorno lunedì 23 settembre 2024. Le cedole, che rappresentano una sorta di “portafoglio telematico” che consente agli utenti di non effettuare alcun tipo di anticipazione economica, potranno essere utilizzate solo ed esclusivamente presso le librerie accreditate con il Comune a partire da venerdì 11 ottobre e fino a venerdì 22 novembre. Altre informazioni sono disponibili nel bando pubblicato nella sezione Urp Informa del sito dell'ente (www.comune.torredelgreco.na.it).

L'amministrazione informa inoltre che le cedole per le scuole primarie arriveranno cartacee presso gli istituti scolastici dopo l'apertura del nuovo anno.