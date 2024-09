A cura della Redazione

Scende dall'auto fermata poco prima, estrae dal cofano un grosso saccone nero, si avvicina ad uno dei bidoni per la raccolta differenziata e abbandona l'intero materiale prelevato dalla vettura.

Tutto in pieno giorno e in totale dispregio dell'ordinanza che regola il corretto conferimento dei rifiuti. L'autrice l'avrebbe potuta perfino passare liscia, se un'altra persona non avesse notato tutto, scattando una serie di foto poi fatte arrivate al comando di polizia municipale, il cui nucleo Ambiente ed Ecologia guidato dal funzionario responsabile, il sottotenente Giuliana Lorenzi, è riuscito a risalire all'identità della donna, sanzionandola economicamente.

È il risultato di uno degli interventi eseguiti nelle ultime settimane dagli agenti della polizia locale impegnati in specifici controlli legati al corretto conferimento dei rifiuti in città. Due in particolare le azioni più significative concluse dai caschi bianchi del comando di largo Costantinopoli: il primo è proprio quello verificatosi nella zona di corso Vittorio Emanuele, portato a termine grazie alla collaborazione con la cittadinanza più volte invocata dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Determinanti infatti sono risultati i rilievi fotografici che mostrano la donna mentre è intenta a prelevare dal cofano della propria autovettura una grande busta nera contenente rifiuti, busta successivamente depositata - in pieno giorno - all'interno dei bidoni posti a ridosso del marciapiede. Grazie a queste foto, la donna è stata individuata e sanzionata.

Discorso analogo per l'autore dell'abbandono di una serie di “scarti” nella zona compresa tra via Leopardi e via delle Industrie. Gli agenti, ricevuta segnalazione di un doppio illecito deposito, riuscivano - grazie all'analisi del materiale contenuto nelle buste depositate in strada - a rinvenire prove sull'identità del presunto trasgressore. Incrociati i dati recuperati dalla polizia municipale con quelli in possesso dell'Anagrafe, gli agenti si recavano presso l'abitazione del soggetto individuato, che raccontava loro di avere effettuato lavori di pulizia (ancora da terminare) nel suo appartamento, ammettendo le proprie responsabilità. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato sanzionato in base alle irregolarità commesse in relazione all'ordinanza che regolamenta il corretto conferimento dei rifiuti differenziati.

Per entrambi i soggetti individuati dalla polizia municipale, la sanzione è di 500 euro.