A cura della Redazione

È partita questa mattina la lettera scritta dal sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, e indirizzata al presidente del consiglio comunale Gaetano Frulio, con la quale il primo cittadino chiede di dare seguito a quanto venuto fuori dall'ultima seduta dell'assise cittadina, quella svolta ieri, mercoledì 25 settembre.

Nella fattispecie il riferimento è al voto, espresso all'unanimità dei presenti in aula, con il quale si chiede di apportare le eventuali modifiche del caso allo statuto e al regolamento comunale per arrivare all'istituzione la commissione pari opportunità: “Si fa seguito – scrive il sindaco – a quanto discusso durante l’ultima seduta del Consiglio comunale del 24 settembre 2024, inerente l’ordine del giorno proposto dai consiglieri Mele, Caldarola, Borriello Filippo e Vito, così come rimodulato durante i lavori dell’assise. Si invita, pertanto, a voler assegnare alla commissione consiliare competente l’affare in oggetto, onde procedere alla verifica e alla eventuale modifica degli articoli di riferimento”. Mennella inoltre invita la commissione alla quale sarà affidato il compito, di “esser celere nei lavori a svolgersi”.