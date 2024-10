A cura della Redazione

“L’offerta turistica va arricchita non solo nelle proposte di carattere culturale, ma anche negli aspetti strutturali”.

È la convinzione di Celestino Passaro, amministratore delegato dell’hotel Poseidon di Torre del Greco, che ha deciso di apportare alcuni miglioramenti alla sua struttura ricettiva con l’obiettivo di poter rispondere in maniera ancora più adeguata alle richieste dei propri ospiti, siano essi turisti alla ricerca di un punto di riferimento per il loro pernottamento, siano invece realtà che chiedono di poter essere accolte nella sala convegni dell’albergo di via Monsignor Michele Sasso.

Ed è proprio su quest’ultimo aspetto che il management dell’hotel Poseidon ha deciso di investire nelle ultime settimane, potenziando in particolare il wattaggio dei propri impianti elettrici: “Tutto è nato – spiega Passaro – dall’esigenza manifestataci da Nashi Argan, azienda specializzata nella produzione di prodotti per il corpo 100% made in Italy, che ha scelto Torre del Greco per proporre un evento aperto ad un centinaio di esperti del settore. Per poter essere ospite al Poseidon, però, dall’azienda ci è stata manifestata l’esigenza di avere a disposizione una potenza elettrica che consentisse l’utilizzo in contemporanea di una ventina di phon per favorire le esperienze pratiche”.

Ecco allora che la direzione dell’hotel Poseidon ha deciso non solo di venire incontro alle esigenze palesate da Nashi Argan, ma anche di offrire una nuova possibilità per altre aziende che potrebbero in futuro trovarsi nella stessa condizione. “Non importa se al momento siamo andati incontro ad un investimento superiore all’immediato ritorno – conclude Celestino Passaro –. Siamo convinti che serva questo tipo di interventi per favorire la globale proposta turistica e puntare a far sì che Torre del Greco sia realmente una città turistica, grazie anche al lavoro che su tale aspetto sta svolgendo l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella”.