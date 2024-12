A cura della Redazione

Premio del pubblico, migliore attrice non protagonista e migliori scenografie: sono i tre riconoscimenti che la compagnia teatrale di Torre del Greco “Ladri di copioni” ha saputo portare a casa in occasione dell'ottava edizione del festival Serpente Aureo di Offida, una delle più importanti kermesse italiane riservate alle compagnie amatoriali.

A questi vanno aggiunte le nomination nelle categorie riservata a miglior spettacolo, migliore regia, migliore attore protagonista e migliore attrice protagonista.

Un grande risultato per “Ladri di copioni”, che alla rassegna in terra marchigiana ha presentato lo spettacolo “Circo equestre Sgueglia”, salutato con soddisfazione dal sindaco Luigi Mennella, che con la sua amministrazione ha fornito per l'occasione il patrocinio morale: “È per noi motivo di grande orgoglio – dice il primo cittadino – apprendere degli eccellenti risultati ottenuti da 'Ladri di copioni' alla kermesse di Offida. Da ciò che ci risulta, la compagnia torrese è stata l'unica del Sud a ricevere tali attestati, a dimostrazione della bontà dell'operato di tutto i componenti della Compagnia, che è amatoriale solo per status ma non per l'impegno e la professionalità che gli artisti e tutte le altre persone impegnate mettono in ogni singola rappresentazione. Ancora una volta Torre del Greco si dimostra fucina di talenti, capaci di conquistare consensi nella loro città natale e in giro per l'Italia”.