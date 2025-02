A cura della Redazione

Generale La Gala in visita alla Compagnia di Torre del Greco. Ai militari: "Ogni sforzo compiuto per la collettività è un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e sicura”.

Questo pomeriggio, il Comandante della Legione Carabinieri Campania, Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala, ha fatto visita alla caserma intitolata alla memoria del “M.O.V.M. Cap. Dante Iovino”, sede della Compagnia Carabinieri di Torre del Greco.

Nel corso della visita, il Generale ha incontrato una rappresentanza di militari appartenenti ai reparti dipendenti dalla Compagnia, che operano quotidianamente nei comuni limitrofi per garantire sicurezza e legalità sul territorio. Rivolgendosi ai presenti, il Comandante ha espresso il proprio apprezzamento per l’impegno e la dedizione con cui i Carabinieri affrontano le sfide quotidiane, sottolineando l’importanza del loro lavoro a tutela della comunità.

“Il vostro operato rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per i cittadini - ha dichiarato La Gala -. La presenza costante dell’Arma sul territorio è sinonimo di sicurezza e fiducia. Il vostro sacrificio e la vostra professionalità sono elementi fondamentali per garantire la legalità e contrastare ogni forma di criminalità".

Durante l’incontro, il Generale ha anche voluto evidenziare i risultati operativi raggiunti, lodando l’impegno nel contrasto alla criminalità organizzata, nella prevenzione dei reati e nel supporto ai cittadini. “So bene quanto sia impegnativo il vostro lavoro, ma sappiate che ogni sforzo compiuto per la collettività è un tassello importante per la costruzione di una società più giusta e sicura”, ha aggiunto.