C’è un secondo defibrillatore semiautomatico a disposizione della cittadinanza a Torre del Greco. È quello installato ieri, venerdì 18 aprile, nella zona del lungomare.

A partecipare alla cerimonia di posizionamento dell’apparecchiatura sono stati il sindaco Luigi Mennella e la presidente del Rotaract Club Torre del Greco-comuni vesuviani Elisabetta Rocco: il dispositivo è stato installato nella zona del lido Lavela Beach Club, in via Litoranea, un’area molto frequentata, soprattutto nella stagione estiva, dove la presenza di un presidio salvavita rappresenta un valore aggiunto di primaria importanza per la sicurezza pubblica.

L’iniziativa, svolta alla presenza del responsabile del lido Francesco Lavela, di altri titolari di attività commerciali della zona e di Gianmarco Del Prato in rappresentanza del distretto del commercio “Vesuvio vista mare” (che ha seguito le procedure autorizzative, fungendo da trait d’union tra la cittadinanza attiva e l’amministrazione comunale, facilitando al contempo il dialogo tra le realtà del territorio), rientra nel progetto “Torre del Cuore”, nato sotto la presidenza di Wanda Ascione con l’obiettivo di rendere Torre del Greco una città cardioprotetta.

L’installazione del primo defibrillatore risale al 3 giugno dell'anno scorso, nella zona di via Salvator Noto. Questa seconda postazione, come fanno sapere i promotori, “è stata concepita per proteggere il grande flusso di bagnanti e cittadini che quotidianamente attraversano l’area”.

“È giusto ringraziare il Rotaract per l’impegno che ha messo in questa iniziativa – ha detto il sindaco Luigi Mennella – che ci consente di ospitare in città un secondo defibrillatore dopo quello posizionato in via Salvator Noto lo scorso giugno e che per fortuna finora non è stato mai necessario usare. Il concetto alla base del progetto è che basta poco per salvare una vita. La zona della Litoranea tra poco sarà interessata da un flusso sempre più crescente di persone: siamo certi che anche questa iniziativa, insieme all’intenzione da parte dell’amministrazione di programmare la presenza di un’ambulanza nella zona, contribuirà a far sentire più sicuri i tanti che si riverseranno sul nostro litorale”.

Soddisfatta anche la presidente della sezione Torre del Greco-comuni vesuviani del Rotaract, Elisabetta Rocco: “È un onore vedere ulteriormente concretizzato il progetto che stiamo portando avanti. I defibrillatori sono utili alla comunità e siamo felici che possiamo dare un segnale concreto della nostra attività a favore del territorio. Un grazie va al Comune per il sostegno ricevuto, al lido Lavela per l’attenzione mostrata e al distretto del commercio per avere fattivamente collaborato con la nostra realtà”.