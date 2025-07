A cura della Redazione

Micronido all’Angioletti e al plesso Don Bosco: via alle domande. Ventuno i posti liberi nelle due strutture: c’è tempo per presentare le domande fino alle ore 12 del prossimo primo agosto. A stabilirlo è l’avviso pubblico predisposto dall’Ambito territoriale N31 e firmato dal dirigente del settore politiche sociali, Alessandro Borrelli, a seguito delle linee di indirizzo dettate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, in virtù del lavoro portato avanti dall’assessore Mariateresa Sorrentino.

Nel documento si legge come, tenuto conto che “la capienza è di 25 posti per ciascun micronido” e di come sia “necessario garantire la continuità agli utenti che non hanno ancora compiuto i 36 mesi”, è stato rilevato che “è possibile riaprire le istanze per dodici posti nel micronido dell’Angioletti in via Giovanni XXIII e per nove posti in quello ubicato in via del Clero nel plesso Don Bosco”.

Nell’avviso viene spiegato come “il micronido è un servizio educativo inteso come luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva di consentire al bambino il raggiungimento del benessere psicofisico e dell’armonico sviluppo delle potenzialità cognitive, affettive, motorie e relazionali” e di come saranno previsti nello specifico “la preparazione e la somministrazione dei pasti; arredi, attrezzature e strutture per il gioco; la fornitura dei materiali igienico-sanitari (pannolini, creme, asciugamani, ecc.); la fornitura e il lavaggio biancheria; la fornitura di materiale ludico e di presidi didattici ed educativi di uso corrente”.

Destinatari sono i bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi, residenti e non nel comune di Torre del Greco (purché in quest’ultimo caso i genitori svolgono attività lavorativa a Torre Del Greco): i piccoli che dovessero compiere tre anni durante l’anno di frequenza, potranno continuare ad usufruire del servizio fino a conclusione delle attività. “I genitori/tutori o affidatari dei minori – viene ancora specificato dall’Ambito territoriale N31 – possono presentare domanda di ammissione utilizzando il modello che si trova sul sito istituzionale www.comune.torredelgreco.na.it o che può essere ritirato presso lo sportello del servizio sociale di via Calastro nei giorni di apertura al pubblico Nella domanda deve obbligatoriamente essere indicato il micronido prescelto”.

Le famiglie in possesso, alla data di presentazione dell'istanza, dei requisiti previsti dall’avviso, possono presentare richiesta entro e non oltre le ore 12 del primo agosto 2025 a mano, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo posto al complesso La Salle di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, o tramite pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it): in entrambi i casi occorre indicare nell’oggetto la dicitura “Istanza di ammissione al servizio nido e micronido”.