A cura della Redazione

Nuova svolta per il trasporto scolastico a Torre del Greco. Il servizio prenderà il via lunedì 29 settembre con le prime 23 linee attive: 17 destinate a scuole dell’infanzia e primarie, 6 alle secondarie. Già oltre 700 gli alunni ammessi, un numero record da quando il Comune gestisce direttamente il servizio.

A renderlo possibile è stata la decisione dell’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella, che nella seduta di giovedì 25 settembre ha approvato una variazione di bilancio con lo stanziamento di ulteriori 200mila euro. L’obiettivo è ampliare le linee di percorrenza e soddisfare le richieste degli studenti che, pur in regola con le procedure, erano rimasti esclusi per l’altissimo numero di domande.

La delibera porta la firma dell’assessore al bilancio Anna Fiore e recepisce la proposta avanzata dall’assessore alla pubblica istruzione Mariateresa Sorrentino insieme al dirigente Gaetano Camarda. La cifra stanziata coprirà parte del trimestre ottobre–dicembre 2025 e il periodo gennaio–giugno 2026.

«Le richieste tanto numerose – spiega il sindaco Mennella – dimostrano l’eccellente lavoro svolto negli ultimi tempi e il crescente apprezzamento dei cittadini per il servizio, specie per la rapidità con cui riusciamo ad avviarlo. L’indirizzo politico è chiaro: garantire a un numero sempre più ampio pari diritti e opportunità».

Soddisfatta anche l’assessore Sorrentino: «Gli uffici hanno lavorato in piena estate per consentire l’avvio già da fine settembre, per il secondo anno consecutivo. È un risultato importante, nonostante il boom di domande che ha reso necessaria una risposta immediata e concreta da parte dell’amministrazione».