Il Forum dei Giovani di Torre del Greco annuncia ufficialmente la propria adesione alla rete europea delle consulte giovanili locali ENLYC (European Network of Local Youth Councils), piattaforma promossa da DYPALL Network che collega oltre trenta consigli giovanili in più di ventiquattro Paesi europei.

Questa scelta nasce dalla volontà di ampliare le opportunità di scambio, formazione e cooperazione internazionale, mettendo in connessione i giovani torresi con i loro coetanei europei e con le migliori pratiche sviluppate in altri contesti.

Grazie all’ingresso nella rete, il Forum potrà accedere a strumenti, informazioni e occasioni utili a rendere più incisiva l’azione sul territorio. I membri avranno la possibilità di partecipare a percorsi formativi internazionali, di confrontarsi con esperienze europee di partecipazione giovanile, di contribuire alla creazione di progetti transnazionali, di portare le istanze dei giovani torresi nei dibattiti su democrazia, inclusione e politiche giovanili.

L’adesione consentirà inoltre di riportare a Torre del Greco idee innovative, metodologie aggiornate e nuove risorse per sviluppare attività rispondenti alle esigenze della comunità giovanile locale. Il collegamento diretto tra livello locale ed europeo rafforzerà la capacità del Forum di incidere sia sulle politiche municipali sia sul dibattito internazionale riguardante la partecipazione giovanile.

«Entrare in una rete europea – afferma il coordinatore del progetto Giuseppe Palomba – significa mettere i giovani torresi in connessione con coetanei di tutta Europa. Le consulte giovanili sono strumenti in forte crescita e spesso le sfide da affrontare sono comuni. Essere parte di una rete sovranazionale permette di condividere strumenti e soluzioni nell’interesse delle nuove generazioni».

Il Forum dei Giovani invita tutti i ragazzi e le ragazze di Torre del Greco a seguire e partecipare alle attività che nasceranno grazie a questo nuovo percorso, tra momenti di confronto, formazione e scambio.

In un contesto in cui le sfide locali e globali si intrecciano, l’ingresso in ENLYC rappresenta un’opportunità per dare maggiore forza alle idee delle nuove generazioni e valorizzare la partecipazione giovanile come risorsa strategica per lo sviluppo della città.

«Con questa adesione il Forum si apre a nuove possibilità di crescita e confronto per tutti i giovani torresi. Essere parte di ENLYC significa portare le istanze della nostra città su un palcoscenico internazionale, ma anche riportare a Torre del Greco esperienze e buone pratiche capaci di rafforzare cittadinanza attiva e protagonismo giovanile. È una sfida che affrontiamo con entusiasmo e senso di responsabilità» – dichiara l’Ufficio di Presidenza del Forum, guidato da Alfredo Izzo, Cristiano Borriello e Ciro Cutolo.

