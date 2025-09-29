A cura della Redazione

Torre del Greco dedica un intero weekend alla sua risorsa più preziosa: il mare. Sabato 4 e domenica 5 ottobre torna la “Festa del mare”, un evento promosso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, attraverso l’assessorato alle Politiche del Mare retto da Salvatore Piro, con il contributo della consigliera comunale Carmela Pomposo.

L’organizzazione è curata dalla Crown Production, diretta artisticamente da Luigi Ferrone, con l’obiettivo di rinnovare il legame tra la città e la sua identità marinara: dalle antiche tradizioni alla lavorazione del corallo, dalla storia della navigazione borbonica al rapporto con il Vesuvio.

Sabato 4 ottobre: tra scuola, arte e spettacolo

La prima giornata si apre alle 11.30 al molo di ponente del porto. Gli studenti dell’istituto nautico Cristoforo Colombo proporranno attività a tema marittimo con il laboratorio galleggiante “Corradino Ciampa”, esposizioni di strumenti tecnici e uno stand dedicato alla nautica.

La Festa del mare proseguirà nel pomeriggio e in serata negli spazi esterni degli ex Molini Meridionali Marzoli. Protagonisti anche gli alunni dell’istituto Degni, che offriranno tre iniziative aperte al pubblico: il laboratorio di incisione e oreficeria, un’estemporanea di pittura e una sfilata di moda.

A presentare la serata sarà l’attrice Cristina Donadio, nota al grande pubblico per il ruolo di Chanel nella serie Gomorra. Dalle 19.30 (ingresso gratuito) sul palco salirà l’attore e musicista Ernesto Lama, accompagnato dal maestro Aniello Palomba, con uno spettacolo tra ironia e musica popolare.

A seguire, il concerto “Voce e suoni del mare” con l’orchestra Mediterranè. Ospiti d’eccezione i ballerini del Teatro San Carlo Luisa Ieluzzi e Danilo Notaro. La serata includerà anche lo show di magia “A me gli occhi” del mago Aniello Ferrone e il live “Music is the world” con il tenore Alessandro Scotto Di Luzio, tra lirica, canzone classica napoletana e colonne sonore.

Domenica 5 ottobre: danza, comicità e grandi ospiti

La seconda serata, sempre a ingresso libero dalle 19.30 e condotta da Ernesto Lama, vedrà ancora protagonisti gli studenti dell’istituto Degni insieme ai performer della World Academy Dance. Sul palco si alterneranno esibizioni di tango con solisti e corpi di ballo.

Cantante della serata sarà Patrick, mentre l’ospite speciale sarà Vincenzo De Lucia, attore comico e imitatore noto al pubblico televisivo Rai e Mediaset. Il programma proseguirà con performance di étoile internazionali e ballerini provenienti dal Teatro Mariinsky, dal Teatro dell’Opera di Roma e dal Teatro San Carlo di Napoli.

«La serata finale – sottolineano i promotori – sarà un omaggio alla bellezza, alla cultura e alla memoria. Torre del Greco si conferma non solo città di mare, ma anche crocevia di arte e tradizione».