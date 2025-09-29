A cura della Redazione

È ufficialmente operativo il nuovo servizio di igiene ambientale a Torre del Greco, affidato alla società Velia Ambiente. L’avvio porta con sé una serie di novità organizzative e tecnologiche, frutto della collaborazione tra l’azienda e l’amministrazione comunale.

Centro servizi nel mercato di viale Sardegna

La novità più rilevante è l’attivazione del centro servizi nell’area mercatale di viale Sardegna, che ospita:

il cantiere per il ricovero dei mezzi destinati a raccolta e spazzamento;

gli uffici operativi dell’azienda;

un info-point dedicato ai cittadini per richieste, segnalazioni e assistenza.

Mezzi nuovi ed elettrici

Velia Ambiente ha messo a disposizione automezzi nuovi di fabbrica, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Debuttano anche i mezzi elettrici, che saranno impiegati soprattutto nelle aree a traffico limitato e durante eventi pubblici per le operazioni di spazzamento.

Spazzamento autonomo dalla raccolta

Come previsto dal capitolato comunale, il servizio di spazzamento sarà autonomo rispetto alla raccolta rifiuti, così da migliorarne frequenza, qualità e copertura territoriale.

Arrivano i punti di prossimità: addio porta a porta in alcune zone

Una delle innovazioni più attese riguarda i 18 punti di raccolta di prossimità distribuiti sul territorio. In queste zone verrà superato il sistema del “porta a porta” tradizionale:

i cittadini potranno conferire i rifiuti in qualunque momento della giornata;

l’accesso avverrà tramite la tessera sanitaria dell’intestatario Tari ;

; i contenitori saranno tecnologici e controllati.

Due postazioni saranno installate anche nell’area portuale, mentre resteranno attive le isole ecologiche intelligenti già esistenti.

Stop definitivo al trasbordo in strada

Un altro cambiamento riguarda la logistica del servizio: il trasbordo dei rifiuti non avverrà più su strada, ma esclusivamente in un’area autorizzata e separata dalla circolazione cittadina. L’obiettivo è eliminare disagi, cattivi odori e ingombri per i residenti.

➡️ Per essere sempre aggiornato clicca "Segui" sulla nostra pagina Facebook