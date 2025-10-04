A cura della Redazione

Torre del Greco si appresta a vivere una nuova edizione della Notte Sacra, l’evento dedicato a San Vincenzo Romano che unisce spiritualità, tradizione e comunità. La presentazione ufficiale si è tenuta questa mattina presso la sede della Banca di Credito Popolare, alla presenza di istituzioni civili, religiose e rappresentanti del mondo scolastico e giovanile.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il presidente della BCP, Mauro Ascione, che ha sottolineato come manifestazioni di questo tipo rappresentino un motore di promozione turistica e coesione sociale, grazie al sostegno delle realtà locali e delle istituzioni.

Il sindaco Luigi Mennella ha rimarcato il forte valore simbolico della Notte Sacra, un evento profondamente sentito dalla cittadinanza e legato alla figura del Parroco Santo, da lui ricordato anche con coinvolgimento personale.

Il parroco della Basilica di Santa Croce, don Giosuè Lombardo, ha evidenziato l’aumento della partecipazione scolastica e delle giovani generazioni. Tra le novità, la distribuzione di un volume su San Vincenzo agli alunni delle scuole primarie e il tema centrale di quest’anno: il messaggio di pace. Il sacerdote ha ricordato anche la liturgia del 14 ottobre e il pellegrinaggio nei luoghi simbolici della vita del Santo.

La vicepresidente della Regione Campania, Loredana Raia, ha confermato il sostegno dell’ente regionale a una manifestazione che affonda le radici nella spiritualità e nell’impegno civile, sottolineando l’importanza del coinvolgimento di scuole, oratori e realtà giovanili.

Il vicesindaco Michele Polese ha posto l’accento sul rafforzamento del senso di comunità attraverso eventi condivisi, mentre l’assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche Sociali, Maria Teresa Sorrentino, ha illustrato i numeri della partecipazione: 900 alunni delle scuole primarie e 500 tra medie e superiori.

All’incontro hanno preso parte anche alcuni studenti del Liceo Scientifico “Nobel” e il presidente del Forum dei Giovani, che hanno espresso entusiasmo e responsabilità per il ruolo attivo dei giovani nella manifestazione.

A chiudere la conferenza è stato Vincenzo Nocerino, presidente del Comitato Notte Sacra, che ha presentato il programma ufficiale dell’edizione 2025: appuntamenti religiosi, momenti di riflessione, eventi culturali e percorsi partecipativi per tutte le fasce d’età.

L’evento prenderà il via il 9 ottobre con le scuole primarie: alle 9.30 partiranno dalla Basilica di Santa Croce per raggiungere la casa di San Vincenzo Romano, ripercorrendo idealmente il cammino che il Santo compiva secoli fa.

La Notte Sacra si conferma così un appuntamento centrale per la città, capace di unire fede, identità, educazione e comunità sotto la guida di San Vincenzo Romano.

