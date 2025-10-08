A cura della Redazione

Prosegue il percorso di incontri formativi promosso dal circolo cittadino di Torre del Greco di “PER le Persone e la Comunità”, che continua a porre al centro del dibattito il tema delle istituzioni e della partecipazione civica.

Giovedì 9 ottobre, alle 18.30, presso la sede del movimento in via Circonvallazione 25, si terrà l’appuntamento dal titolo “La Regione – Un incontro PER conoscerne compiti e funzioni”.

A guidare la serata sarà il professor Bruno Mercurio, avvocato, che accompagnerà i partecipanti in un approfondimento sul ruolo della Regione nell’ordinamento italiano, analizzandone competenze, funzioni e responsabilità.

“Dopo il ciclo di incontri del 2021 dedicato agli enti locali, intitolato ‘Cosa abbiamo in Comune?’, abbiamo deciso di riprendere il filo del discorso – spiega Titti Amore, coordinatrice del circolo – per comprendere meglio come opera la Regione e quale impatto abbia sulle nostre vite quotidiane.”

L’iniziativa rientra nel più ampio impegno del movimento per la diffusione della consapevolezza civica e segue il recente appuntamento dedicato alla cura della salute alimentare, svoltosi a fine settembre.

“Il nostro obiettivo – sottolinea Salvatore Mennella, coordinatore del circolo – è stimolare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita pubblica, offrendo strumenti concreti di conoscenza. Comprendere come funziona la macchina regionale significa poter incidere davvero sul futuro della propria comunità.”

Con questo nuovo incontro, “PER” conferma la propria vocazione a essere spazio di confronto e formazione civica, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire il funzionamento delle istituzioni e contribuire, con consapevolezza, alla crescita della città.