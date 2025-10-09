A cura della Redazione

Quasi 2.700 istanze accolte per una spesa complessiva che sfiora i 537mila euro: sono i numeri relativi alle cedole librarie destinate agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, i cui elenchi definitivi sono stati approvati in questi giorni dal dirigente del settore Pubblica Istruzione, Gaetano Camarda.

Il provvedimento chiude l’iter avviato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie al lavoro dell’assessore alla Pubblica Istruzione Mariateresa Sorrentino. Un percorso che ha consentito di utilizzare tutti i fondi regionali messi a disposizione dalla Regione Campania – circa 367mila euro – e di recuperare il resto delle risorse necessarie da somme non spese in bilancio negli anni precedenti.

Un risultato che l’amministrazione definisce “virtuoso”, anche grazie all’informatizzazione del servizio, che negli ultimi anni ha permesso di moltiplicare il numero di cedole assegnate rispetto al passato. Un tempo, infatti, il Comune riusciva a coprire meno di un quarto delle richieste attuali.

Sono 2.655 gli alunni che beneficeranno dei buoni, di valore compreso tra 110 e 280 euro in base alla classe frequentata. I genitori non dovranno anticipare alcuna spesa: basterà recarsi presso le librerie convenzionate con il Comune e mostrare il codice fiscale dello studente per ottenere i testi scolastici.

Il beneficio sarà utilizzabile dal 13 ottobre al 21 novembre, termine entro il quale sarà possibile usufruire delle cedole. Successivamente, il Comune provvederà a rimborsare le librerie convenzionate entro il mese di dicembre.

“Ancora una volta – sottolinea l’assessore Mariateresa Sorrentino – va il mio ringraziamento a tutto l’ufficio, che sta lavorando con grande impegno per garantire i servizi agli studenti in un periodo complesso. Nonostante le difficoltà organizzative e le emergenze che hanno segnato l’avvio dell’anno scolastico, il lavoro di squadra ha permesso di raggiungere risultati importanti, che non erano affatto scontati.”

Con questo intervento, l’amministrazione conferma la volontà di sostenere le famiglie e di tutelare il diritto allo studio, in un momento economico ancora difficile per molte realtà del territorio.

