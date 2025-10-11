A cura della Redazione

Una dedica speciale al quartiere che lo ospita: il Circolo Nautico Torre del Greco ha varato questa mattina la nuova imbarcazione classe J22 “Portosalvo”, che da subito sarà protagonista a livello internazionale.

La cerimonia si è svolta al molo di levante, con la benedizione di don Vincenzo Vitiello, parroco della chiesa di Portosalvo, alla presenza del presidente del sodalizio Gianluigi Ascione, del sindaco Luigi Mennella e della consigliera comunale allo sport Valentina Ascione.

Dopo il battesimo in mare, la barca è pronta a scendere in acqua da lunedì 13 ottobre per il Campionato mondiale J22 di Napoli, dove gareggerà con l’equipaggio guidato dallo stesso Ascione e insieme all’altra imbarcazione del circolo, “Papaciotto”, timonata da Sergio Giusti.

Un momento di festa per il circolo, che continua a crescere nello sport, dalla vela al canottaggio, rafforzando al tempo stesso il legame con la città. “Il nome Portosalvo – ha ricordato Ascione – unisce ancora di più il circolo al territorio”.

Il sindaco Mennella ha sottolineato il valore della scelta: “Portosalvo è la storia di Torre del Greco, ed è significativo che la nuova barca porti proprio questo nome”.