Torre del Greco: presentate la Capri-Torre del Greco e la Festa dei Quattro Altari

A cura della Redazione

Un doppio appuntamento per inaugurare un fine settimana che si preannuncia ricco di eventi, partecipazione e attrattive per cittadini e visitatori. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella si prepara infatti a presentare ufficialmente due delle manifestazioni più attese del calendario cittadino: la seconda edizione della Capri-Torre del Greco e l’edizione 2026 della Festa dei Quattro Altari.

Le conferenze sono in programma venerdì 5 giugno nell’aula consiliare di palazzo Baronale e vedranno la partecipazione di istituzioni, organizzatori e ospiti d’eccezione.

Ad aprire la giornata, alle ore 11, sarà la presentazione della Capri-Torre del Greco, la traversata natatoria di 28 chilometri che anche quest’anno porterà nelle acque del Golfo atleti e appassionati provenienti da diverse parti del mondo. Ospite d’onore dell’incontro sarà Massimiliano Rosolino, campione olimpico e mondiale di nuoto, tra i volti più amati dello sport italiano.

La traversata rappresenta il primo appuntamento del circuito collegato alla storica Capri-Napoli, la celebre maratona del golfo che nel 2026 raggiungerà il traguardo delle 61 edizioni. Organizzata da Luciano Cotena, la Capri-Torre del Greco costituisce infatti la prima delle quattro prove che precedono la gara ufficiale, in programma il prossimo 5 settembre.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dalla consigliera delegata allo Sport Valentina Ascione, torna dopo il successo riscosso nella sua edizione inaugurale e punta a consolidarsi come appuntamento di riferimento nel panorama delle competizioni natatorie in acque libere.

Nel corso della conferenza saranno inoltre premiate due società di pallavolo del territorio che si sono particolarmente distinte durante l’ultima stagione sportiva, a testimonianza dell’attenzione dell’amministrazione verso le realtà che promuovono lo sport e i suoi valori.

A seguire, alle ore 12.30, l’attenzione si sposterà su uno degli eventi più identitari della tradizione torrese: la Festa dei Quattro Altari. La manifestazione, tra le più attese dell’intera programmazione culturale cittadina, tornerà ad animare il centro storico dal 12 al 14 giugno con un programma ricco di novità.

I dettagli dell’edizione 2026 saranno illustrati nel corso della conferenza alla presenza delle istituzioni, dei rappresentanti dell’ufficio Cultura del Comune, degli autori dei tradizionali tappeti e altari artistici e di alcuni degli artisti che si esibiranno nelle piazze e nelle strade interessate dalla manifestazione.

Le due presentazioni rappresentano così il punto di partenza di un intenso fine settimana nel quale sport, cultura, tradizione e spettacolo si intrecceranno ancora una volta nel segno dell’identità e della valorizzazione del territorio di Torre del Greco.