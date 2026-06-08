Torre del Greco, in scena “La stazione dei viandanti perduti”

A cura della Redazione

Una serata all'insegna del teatro civile, dell'arte e della rinascita personale. Martedì 9 giugno, alle ore 20, il Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco ospiterà lo spettacolo “La stazione dei viandanti perduti”, una performance che unisce teatro e cinema civile attraverso un forte messaggio sociale.

Sul palco salirà la New Life Company, compagnia formata dagli allievi attori del C.E.R.T. Nuova Vita, comunità impegnata nel percorso di riabilitazione dalle tossicodipendenze. Un progetto che utilizza l'arte come strumento di crescita, recupero e inclusione sociale.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Deborah Di Francesco, Costanzo Salatiello e Valentina Coppola, mentre la produzione è curata dal C.E.R.T. Nuova Vita Onlus e dall'associazione La Nuova Comune APS.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sui temi del disagio, della fragilità e della possibilità di ricostruire la propria vita attraverso percorsi di riscatto umano e sociale.

L'appuntamento è fissato presso il Teatro Buon Consiglio, in via del Santuario a Torre del Greco. Il contributo richiesto è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini.