YMA-latte

Torre del Greco, in scena “La stazione dei viandanti perduti”

Torre del Greco, in scena “La stazione dei viandanti perduti”

Martedì 9 giugno al Teatro Buon Consiglio lo spettacolo della New Life Company, compagnia composta dagli allievi attori del C.E.R.T. impegnati in un percorso di riabilitazione dalle tossicodipendenze.

(2 minuti di lettura)
A cura della Redazione

Una serata all'insegna del teatro civile, dell'arte e della rinascita personale. Martedì 9 giugno, alle ore 20, il Teatro Buon Consiglio di Torre del Greco ospiterà lo spettacolo “La stazione dei viandanti perduti”, una performance che unisce teatro e cinema civile attraverso un forte messaggio sociale.

Sul palco salirà la New Life Company, compagnia formata dagli allievi attori del C.E.R.T. Nuova Vita, comunità impegnata nel percorso di riabilitazione dalle tossicodipendenze. Un progetto che utilizza l'arte come strumento di crescita, recupero e inclusione sociale.

Lo spettacolo è scritto e diretto da Deborah Di Francesco, Costanzo Salatiello e Valentina Coppola, mentre la produzione è curata dal C.E.R.T. Nuova Vita Onlus e dall'associazione La Nuova Comune APS.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per riflettere sui temi del disagio, della fragilità e della possibilità di ricostruire la propria vita attraverso percorsi di riscatto umano e sociale.

L'appuntamento è fissato presso il Teatro Buon Consiglio, in via del Santuario a Torre del Greco. Il contributo richiesto è di 10 euro per gli adulti e 6 euro per i bambini.

WhatsApp News

Ricevi gli aggiornamenti TorreSette su WhatsApp

Salva il numero +39 353.303.00.84 e inviaci il messaggio “Ok Notizie” per ricevere news e aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Apri WhatsApp
Fonte Preferita Google

Aggiungi TorreSette alle tue fonti Google preferite

Resta sempre aggiornato sulle ultime notizie di TorreSette direttamente da Google News.

★ Aggiungi TorreSette

Dopo il click, conferma TorreSette nella schermata Google.

★ Come aggiungere TorreSette

  1. Premi Aggiungi TorreSette
  2. Nella schermata Google seleziona TorreSette
  3. Conferma la selezione
Schermata Google con TorreSette selezionato come fonte preferita
© Riproduzione riservata

I COMMENTI DEI LETTORI

Si prega di scrivere una risposta
utente

LE PIÙ VISTE