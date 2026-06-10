Torre del Greco, Festa dei Quattro Altari: al via la mostra “Arte e cultura all'ombra del Vesuvio tra il Sublime e l'Infinito”

A cura della Redazione

La Festa dei Quattro Altari si apre all’insegna di pittura e incisione con un appuntamento dedicato all’arte contemporanea e alla valorizzazione del territorio vesuviano.

Giovedì 11 giugno alle ore 18 sarà inaugurata la mostra “Arte e cultura all’ombra del Vesuvio tra il Sublime e l’Infinito”, che resterà visitabile fino a domenica 14 giugno negli spazi al piano terra di Palazzo Baronale, a Torre del Greco.

L’esposizione rientra nel programma ufficiale della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Dodici artisti tra Italia ed estero per celebrare il territorio

La mostra è curata dall’Accademia Ercolanese e coinvolge dodici artisti, alcuni dei quali provenienti dall’estero, in particolare da Romania e Bulgaria.

Gli artisti partecipanti sono: Pio Carlo Barola, Mariangela Cacace, Mario Cacace, Vincenzo Cacace, Sergio Gioielli, Elena Hlodec, Antonio Izzo, Ugo Levita, Gennaro Prisco, Filippo Romito, Antonio Solvino e Tanya Krusteva.

Un percorso espositivo che si inserisce pienamente nella tradizione della Festa dei Quattro Altari, rafforzando il legame tra arte contemporanea, identità locale e memoria storica.

Il concetto di Sublime al centro della mostra

Come spiega il presidente dell’Accademia Ercolanese, Aniello De Rosa, il filo conduttore dell’esposizione è il rapporto tra uomo, infinito e percezione del sublime: “Ci piace partire da un concetto: come può l’uomo osservare l’infinito senza essere attanagliato dal sublime”.

Il riferimento filosofico è a Edmund Burke e alla sua opera Indagine filosofica delle nostre idee del sublime e del bello, in cui il sublime viene associato all’idea di infinito, distinto dal concetto di bellezza.

Secondo De Rosa, la mostra esplora anche il cosiddetto “Sublime artistico”, definito come: “Un sublime attivo, prodotto dal genio creativo che l’uomo sa infondere nelle sue opere”.

Un anniversario importante per l’Accademia Ercolanese

L’iniziativa celebra anche il trentennale della rinascita dell’Accademia Ercolanese, istituzione storica fondata nel 1755 da Carlo di Borbone.

Negli anni, l’Accademia ha contribuito alla valorizzazione culturale del territorio del Miglio d’Oro, promuovendo la tutela della storia e dell’identità locale attraverso arte e ricerca.

Il sindaco Mennella: “Arte e cultura al centro della città”

Soddisfazione anche da parte del sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che sottolinea il valore strategico dell’iniziativa: “È con piacere che apriamo, con questa mostra, il lungo fine settimana legato alla Festa dei Quattro Altari. L’arte e la cultura sono al centro della nostra azione amministrativa e rappresentano il fulcro per la promozione turistica del territorio”.

Il primo cittadino evidenzia inoltre l’importanza della collaborazione con l’Accademia Ercolanese, definita un punto di riferimento nella valorizzazione della storia locale: “Siamo certi che le nostre strade avranno modo di incrociarsi altre volte”.