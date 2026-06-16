Mercatorre a Torre del Greco: vintage, arte e musica negli Ex Molini Marzoli

A cura della Redazione

Nella città di Torre del Greco torna Mercatorre, la fiera del vintage, dell’artigianato e del riuso creativo, giunto alla venticinquesima edizione.

L’evento si terrà sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle 17:00 alle 24:00, nella suggestiva cornice degli Ex Molini Meridionali Marzoli, uno spazio che negli anni è diventato simbolo di rigenerazione urbana e cultura condivisa. Qui, tra architetture industriali e nuovi linguaggi creativi, Mercatorre rinnova la sua identità di festa collettiva.

Un mercato che è diventato cultura

Nato come esperienza alternativa, Mercatorre è oggi molto più di un semplice mercato. È un luogo dove il tempo sembra stratificarsi, dove oggetti e storie tornano a vivere e dove il concetto di “riuso” si trasforma in linguaggio culturale.

Passeggiando tra gli stand, il pubblico incontrerà un universo eterogeneo fatto di vinili che raccontano epoche diverse, abbigliamento retrò, modernariato, pezzi di design e artigianato locale. Ogni bancarella diventa una piccola narrazione, un frammento di memoria che trova nuova luce nel presente.

A rendere tutto ancora più vivo è l’atmosfera: musica diffusa, street food a km 0 e un flusso continuo di visitatori che attraversano gli spazi trasformando la fiera in un’esperienza urbana collettiva, aperta e inclusiva.

L’arte contemporanea come cuore pulsante dell’evento

Uno degli elementi più significativi di questa edizione è senza dubbio la forte presenza dell’arte contemporanea, che si inserisce nel percorso della fiera come una voce autonoma ma profondamente connessa al contesto.

All’interno degli spazi del CoBar/Stecca prende vita la mostra “Falastin Hurra”, un’esposizione che raccoglie oltre 80 opere di artisti italiani e internazionali. Il progetto propone uno sguardo ampio e stratificato sulle sensibilità artistiche contemporanee, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e di forte impatto visivo ed emotivo.

Accanto a questa mostra principale, gli spazi esterni dei Molini ospitano una collettiva d’arte contemporanea che amplifica ulteriormente il dialogo tra opere, territorio e pubblico, trasformando l’intera area in un percorso espositivo diffuso.

Domenica 21 giugno: la Festa della Musica

La seconda giornata di Mercatorre sarà interamente dedicata alla musica. Domenica 21 giugno, dalle 17:00 alle 24:00, la fiera si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per celebrare la Festa della Musica.

Una selezione musicale trasversale accompagnerà il pubblico lungo tutta la serata, attraversando generi, culture e sonorità provenienti da diverse parti del mondo. L’obiettivo non è solo intrattenere, ma creare un vero e proprio spazio di condivisione sonora, in cui la musica diventa linguaggio comune e ponte tra generazioni.

Creatività e laboratorio: il riciclo come esperienza collettiva

Accanto al mercato e alle esposizioni, Mercatorre conferma anche la sua anima laboratoriale, dedicata alla creatività e alla partecipazione attiva.

Il Laboratorio di Riciclo Creativo, guidato dalla coach hobbista Antonietta Pedata, apre le sue porte a bambini, ragazzi e adulti, trasformando materiali semplici come carta, cartone e cartoncino in oggetti nuovi e originali.