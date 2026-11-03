Torre del greco, gli studenti spiegano le vele della pace: una giornata dedicata ai diritti dei bambini

La Staffetta dei diritti Luigi Bellocchio è approdata a Torre del Greco per la decima edizione. L’evento scolastico, sul tema della pace, ha visto gli istituti sfilare con le loro vele e chiudere con un’esibizione danzante.

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È stata una giornata dedicata ai diritti, specie quelli dei più piccoli, quella svoltasi oggi, martedì 3 novembre, a Torre del Greco in occasione della tappa cittadina della Staffetta dei diritti Luigi Bellocchio, la manifestazione giunta alla decima edizione, promossa dal laboratorio regionale Città dei bambini e delle bambine di San Giorgio a Cremano.

Tutto è ruotato attorno al tema scelto per l’occasione, “A vele spiegate verso la pace”: tutti gli istituti comprensivi cittadini che hanno aderito all’iniziativa, infatti, hanno realizzato a scuola le loro “vele per la pace”, unite nella marcia che, dalla zona degli ex molini meridionali Marzoli, ha portato i partecipanti all’hotel Poseidon. In un secondo momento, in un angolo della sala posta al quarto piano della struttura alberghiera, sono stati sistemati tutti i lavori realizzati dai ragazzi, che hanno avuto modo di esprimersi anche attraverso apposite performance.

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La giornata è iniziata negli ex Marzoli, con la sfilata degli sbandieratori e il suono dei tamburi, che hanno preceduto la simbolica accensione del braciere, seguita dal corteo degli studenti fino al Poseidon. Qui l’amministrazione comunale del sindaco Luigi Mennella ha ricevuto il testimone dal Comune di Sant’Anastasia. A rappresentare i due enti, gli assessori Mariateresa Sorrentino (titolare delle deleghe a pubblica istruzione e politiche sociali a Torre del Greco) e Luisa Annibale (responsabile per le politiche sociali e le politiche giovanili a Sant’Anastasia).

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“Siamo stati felici – le parole dell’assessore Sorrentino – di accogliere anche quest’anno una tappa della staffetta dei diritti. Mai come in questi momenti, è importante parlare di pace ai nostri ragazzi. Un ringraziamento a tutti coloro i quali hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione, a partire dall’ufficio pubblica istruzione, insieme alla polizia municipale per il supporto reso nella fase di trasferimento”. Presenti anche il consigliere delegato per San Giorgio a Cremano, Giovanni Caiazzo, e una rappresentativa della Capitaneria di porto.

Dopo l’inno nazionale c’è stato lo scambio di doni. Torre del Greco, infatti, ha regalato a Sant’Anastasia due dipinti, realizzati dagli alunni della Giampietro-Romano, sotto il coordinamento del docente Donato Frulio, ispirati al murales presente all’interno della scuola e che racchiude un forte legame con la città.

Si è passati, successivamente, ai saluti istituzionali e alle performance delle scuole presenti (i comprensivi Falcone-Scauda, Angioletti, Giampietro-Romano, Sauro-Morelli, Don Bosco-D’Assisi, Don Milani-Leopardi e Mazza-Colamarino, oltre a due istituti di Sant’Anastasia, Leonardo Da Vinci e tenente Mario De Rosa).

La chiusura dell’evento, infine, è stata affidata ad un’esibizione danzante che, idealmente, è servita a dare appuntamento alla prossima tappa, quella in programma mercoledì 4 novembre, quando Torre del Greco sarà ospitata ad Ercolano.