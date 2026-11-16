Torre del Greco, nella Basilica di Santa Croce una serata in onore di San Vincenzo Romano

La Basilica di Santa Croce ospita due appuntamenti tra spiritualità e musica sacra nel percorso dedicato a San Vincenzo Romano

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La Basilica Pontificia di Santa Croce a Torre del Greco si prepara a ospitare, domenica 22 novembre 2026, due importanti appuntamenti religiosi e musicali, inseriti nel percorso di celebrazioni in onore di San Vincenzo Romano, il parroco santo profondamente legato alla storia e alla tradizione della città corallina.

Un pomeriggio dedicato alla fede, alla spiritualità e alla musica sacra, che vedrà la partecipazione di autorità ecclesiastiche e del Coro Cittadino di Torre del Greco.

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La Santa Messa presieduta dal vescovo Antonio Di Donna

Il primo appuntamento è in programma alle ore 17:30, con la celebrazione della Santa Messa nella Solennità di Cristo Re dell'Universo e nella memoria di Santa Cecilia, patrona della musica e dei musicisti.

A presiedere la funzione religiosa sarà S.E. Mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e presidente della Conferenza Episcopale Campana.

La celebrazione sarà accompagnata dall'animazione musicale del Coro Cittadino di Torre del Greco, che contribuirà a rendere ancora più solenne il momento liturgico.

La presentazione dei canti liturgici del maestro Vincenzo Nocerino

Alle ore 19:00 seguirà un secondo appuntamento, dedicato alla musica sacra e al suo significato nella vita della Chiesa.

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Nella Basilica sarà presentata la raccolta «Admirabili Dei Providentia – Canti per la liturgia», composta dal maestro Vincenzo Nocerino.

L'incontro sarà arricchito dalle catechesi di Mons. Antonio Di Donna, offrendo ai partecipanti un'occasione di riflessione sul valore spirituale della musica nella celebrazione liturgica.

I due appuntamenti si inseriscono nel programma delle iniziative dedicate a San Vincenzo Romano, figura centrale della tradizione religiosa di Torre del Greco, e rappresentano un momento di incontro tra la comunità ecclesiale, la cultura musicale e la devozione popolare.