A cura della Redazione

Una porzione del mare di Sorrento interdetta alla balenazione. Si tratta della zona di Marina Grande lato Est, dall'approdo di Marina Grande a La Tonnarella.

Gli ultimi prelievi effettuati dall'ARPAC il 10 agosto scorso hanno evidenziato la presenza di batteri oltre i valori di soglia, in particolare enterococchi intestinali ed escherichia coli. questi ultimi con na concentrazione ben 4 volte superiore rispetto al limite stabilito dalla legge.

Una condizione di inquinamento contingente, legata alle forti piogge dei giorni scorsi, in particolare quelle del 9 agosto, che hanno determinato in pratica un forte appesantimento del sistema fognario non in grado di far fronte a una simile mole d'acqua, compromettendo anche il sistema di depurazione dei reflui. La GORI, che gestisce gli impianti, ha così dato avvio alle operazioni di monitoraggio e verifica di eventuali danni o ostruzioni della rete.

Nelle more del completamento di questa attività e delle successive analisi dell'ARPAC, il sindaco Massimo Coppola ha emanato (venerdì 12 agosto) l'ordinanza che stabilisce il divieto di balneazione termporaneo nella zona, le cui acque marine in ogni caso sono classificate "eccellenti" dall'Agenzia per la Protezione Ambientale. Non appena i parametri torneranno alla normalità, il provvedimento verrà revocato.