A cura della Redazione

Le attività di spaccio di droga ricostruite anche grazie alle intercettazioni. Sono almeno una sessantina di episodi di compravendita di droga avvenuti nel rione Provolera o con consegne a domicilio.

Gli appuntamenti venivano concordati con messaggi o in chat, e i clienti erano spesso abituali e si rivolgevano a loro con fiducia. Il linguaggio cifrato utilizzato era quello classico: “portami una pizza familiare” era la frase scelta per prenotare la dose di cocaina. Oppure “una piccola” per chiedere il crack. “Una da 20” era quella più specifica per fissare anche il prezzo. E poi c'erano gli appuntamenti veri e propri da prendere. Spesso, le consegne avvenivano direttamente a Pompei o Torre del Greco, dove c'era il maggior numero di clienti. Il luogo di incontro variava di volta in volta.

“Portami mezza giornata di lavoro” era il prezzo fissato per una delle dosi di cocaina prenotata da un altro cliente fisso. Non mancavano “bianca”, “verde” o “piccola da fumare” per indicare rispettivamente cocaina, marijuana e crack.

E poi, c'erano le armi. “Sono venuti e si sono presi i parenti”. Ma quei “parenti” erano in realtà le pistole e la mitragliatrice sequestrate dalla polizia. A parlare tra loro sono i giovani Antonio Venditto e Andrea Gallo, che commentano così, cercando un linguaggio in codice, il ritrovamente dell'arsenale che la nonna Anna Gallo, alias ninnacchera, “controllava” tutti i giorni dalla sua finestra di casa. “Hanno aperto la finestra, quella là, e hanno trovato tutti” dice Andrea Gallo al telefono con l'anziana. “C'è qualcuno che fa la spia” è la sua tesi. “No, ti sbagli – lo rimprovera l'esperta vedova di camorra – troppa gente sapeva. Arriva uno e fa vedere, un altro arriva e fa vedere. Ormai lo sapevano tutti e loro (i poliziotti) sono arrivati”.

In carcere:

Antonio Albergatore, 29 anni

Elena Albergatore, 58

Giovanni Albergatore, 55

Giuseppe Battaglia, 38

Ida Dinamico, 50

Andrea Gallo, 21

Anna Gallo, 72

Vincenzo Ruggiero, 33

Antonio Venditto, 24

Ai domiciliari:

Luigi Albergatore, 30 anni

Angelo Annunziata, 47

Angela Antille, 26

Carmine Balzano, 26

Luigi Guida, 20

Caterina Izzi, 47

Rosa Anna Venditto, 22

Mario Verbo, 36

Obbligo di firma:

Salvatore Aurino, 38 anni

Marianeve Longobardi, 48

Arianna Orlando, 25

Maria Antonietta Sprovvisto, 39

