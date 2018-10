A cura della Redazione

Ennesima bomba carta esplosa a Torre Annunziata. Stranotte, intorno alle ore 1,00, un grosso boato ha svegliato i residenti di corso Vittorio Emanuele, all'angolo di via Ottonaio. Una bomba carta è esplosa davanti all'ingresso di un negozio di detersivi ancora in allestimento. Infatti, l'esercizio commerciale non era ancora in attività, anche se era già ben rifornito di prodotti per la casa.

Sul posto si sono le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Non si esclude alcuna ipotesi, anche se sembra molto probabile un attentato a scopo intimidatorio.

Nell'ultimo mese sono tre gli episodi di intimidazioni nei confronti dei commercianti della città. Una bomba carta era stata esplosa davanti ad una macelleria di via Carlo Poerio; un'altra ancora davanti ad una pescheria di via Dogana. Una recrudescenza di violenza che fa piombare la città in un clima di tensione e paura.