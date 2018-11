A cura della Redazione

Popolazioni in allarme per l’attesa onda di piena del fiume Sarno, già esondato a poche centinaia di metri dalla foce, in via Ripuaria, a Castellammare di Stabia.

Il letto del fiume è ostruito dagli alberi caduti al confine tra Scafati e Pompei. L’ostacolo ha frenato rifiuti e arbusti trascinati dalla furia delle acque, creando una diga che ha fatto crescere il livello del Sarno portandolo ai livelli di guardia in una zona molto a monte dalla foce.

Gli abitanti dell’area sono in allerta e tempestano di telefonate i vigili del fuoco e la Protezione civile

Allertati il Genio civile, la Protezione Civile e i comandi delle polizie municipali.

Nella zona solo oggi sono caduti oltre 50mm di pioggia, dopo le precipitazioni già abbondanti dei giorni scorsi.