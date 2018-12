A cura della Redazione

L'episodio del ferimento di due persone all'interno della Pescheria O' Vangelista di via Roma a Torre Annunziata, colpite alle gambe da un uomo armato di pistola, ha suscitato molto sclapore in città.

Il sindaco Vincenzo Ascione, attraverso il suo ufficio stampa, è intervenuto sulla vicenda con una propria dichiarazione: «L’ennesimo episodio di violenza accaduto poche ore fa a Torre Annunziata, in una pescheria di via Roma - afferma -, dove due persone sono state gambizzate in seguito ad un litigio, riporta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nella nostra città. L’Amministrazione comunale ribadisce la propria ferma condanna a questi gravissimi accadimenti, certa che le forze dell’ordine sapranno assicurare alla giustizia il responsabile di tale crimine. Alle vittime, le cui ferite sembrerebbero essere non gravi, l’augurio di una pronta guarigione».