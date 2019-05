A cura della Redazione

I carabinieri della Sezione Radiomobile di Torre Annunziata hanno tratto in arresto un 33enne del luogo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti, ora resosi responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni dei genitori e della sorella conviventi.

I militari sono intervenuti in via delle Palme su richiesta al 112 delle vittime, riuscendo a bloccare l’uomo che stava aggredendo il padre per farsi consegnare denaro per la droga.

In sede di denuncia i familiari hanno riferito anche di gravi e ripetuti episodi di violenza pregressi.

L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Poggioreale..