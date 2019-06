A cura della Redazione

Ha 18 anni ed è di Pompei uno dei ragazzi ferito nell’incidente stradale di mercoledì sera, le cui condizioni erano apparsi subito gravi, anche se non è in pericolo di vita. L’auto da lui guidata è andata a sbattere contro un pilastro dell’arcata borbonica in via Caracciolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere contorte. Il giovane, portato in un primo momento all’ospedale di Boscotrecase per essere stabilizzato, è stato successivamente trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.

La prima diagnosi è stata di trauma facciale con frattura alla mandibola in più parti. Meno gravi, invece, le condizioni dell’altro passeggero, anche lui giovanissimo, 16 anni, il quale è stato trasportato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Nell’arco di pochi giorni si sono verificati due incidenti lungo la stessa strada, a poche decine di metri l’uno dall’altro. Domenica mattina un’auto con 5 ragazzi a bordo, all’uscita delle curva che fiancheggia la galleria ferroviaria, è andata a sbattere contro un muro e poi, senza la ruota destra, ha percorso altre decine di metri fermando la sua corso contro i paletti che delimitano la darsena dei pescatori. Anche in questo caso, chi era alla guida dell’auto ha avuto la peggio, riportando fortunatamente sole ferito alla testa medicate con punti di sutura.

Imperizia, distrazione, alta velocità, strada bagnata? Escluse altre concause (i ragazzi non avevano né bevuto né preso altre sostanze), sono questi gli elementi che sicuramente hanno concorso a determinare i due incidenti. Il fatto che siano avvenuti entrambi lungo la stessa strada deve far riflettere. Sarebbe opportuno, quindi, assumere qualche provvedimento per limitare almeno la velocità degli autoveicoli lungo via Caracciolo. Come? Segnalazione luminosa di pericolo, dissuasori di velocità, banda sonore. Se serviranno ad evitare altri incidenti e salvare vite umane, ben vengano.

