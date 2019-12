A cura della Redazione

Incidente mortale all periferia di Pompei. Uno scooter si è scontrato con un'auto, una Lancia Musa guidata da una donna.

In sella alla moto due giovani. Francesco, 24 anni di Boscoreale, sposato con due figli, è morto sul colpo, mentre l'altro è in gravissimi condizioni ricoverato al'ospedale di Castellammare di Stabia.

Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente. Secondo i primi accertamenti, lo scooter proveniva da Scafati quando, all'incrocio tra via Arpaia, Tre Ponti e via Ripuaria è andato a scontrarsi con la Lancia che si stava immettendo su via Tre Ponti.

L'impatto è stato violento ed i due giovani sono stati scaraventati a terra. Per uno di loro, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Il corpo esamine è rimasto per terra, e vani sono stati i soccorsi. L'altro è stato trasportato con l'ambulanza del 118 all'ospedale San Leonardo di Castellammare, dove è tutt'ora è ricoverato in gravi condizioni.