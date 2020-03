A cura della Redazione

Decreto di sequestro preventivo emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per il corpo di fabbrica ex mulino sito in Sorrento presso la località “Valone dei Mulini”.

La Polizia giudiziaria ed i carabinieri di Sorrento hanno dato esecuzione al provvedimento per bloccare i lavori di restauro e risanamento conservativo del manufatto ex mulino. Infatti gli accertamenti hanno evidenziato che le opere sono state realizzate in difformità all’autorizzazione paesaggistica, che prevedeva il rispetto di diverse prescrizioni completamente disattese dall’indagato.

L’amministratore unico della società proprietaria della struttura risulta indagato per ipotesi di reato riconducibili all’art. 44 lettera c) del Dpr 380/2001.