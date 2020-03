A cura della Redazione

"Comunico alla cittadinanza che sono stato informato dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ASL Na 3 che un nostro concittadino è risultato positivo al tampone per la ricerca del COVID 19; sto approntando tutte le iniziative di competenza del Comune, di cui Vi darò pronta conoscenza".

E' il post del sindaco di Gragnano Paolo Cimmino sulla pagina facebook del Comune.

La contagiata è una neurologa di 60 anni che lavora presso gli Uffici dell'Asl Na 3 Sud di via Fusco a Torre Annunziata nei giorni di martedì mattina e mercoledì pomeriggio. Da diversi giorni la dottoressa accusava sintomi influenzali così le è stato fatto un tampone presso la sua abitazione a Gragnano. Il risultato del test è stato positivo al Covid-19.

La donna non andava a lavoro da una settimana. Già nei giorni scorsi la direttrice dott.ssa Rosanna Peluso aveva provveduto alla sanificazione dei locali

"Chiaramente sono stati individuati tutti i familiari, sono cinque persone, che stanno tutte in buono stato di salute, e ancor prima di sapere gli esiti del tampone si sono posti in quarantena volontaria - ha spiegato il sindaco Cimmino -. Il nostro concittadino mi ha rassicurato telefonicamente di stare bene riferendomi di essere stato contagiato sul posto di lavoro, si tratta di un medico che opera in un ospedale napoletano dove ha contratto il virus svolgendo il suo dovere.

A questi va la vicinanza e l'augurio di pronta guarigione da parte di tutta la comunità gragnanese".