A cura della Redazione

Un altro decesso al Covid-Hospital di Boscotrecase, è il quinto da quando il presidio ospedaliero è stato trasformato per accogliere pazienti affetti da coronavirus.

Si tratta di un cittadino 64enne di San Giorgio a Cremano, positivo al Covid-19.

"La nostra comunità piange oggi il secondo concittadino ammalato di Coronavirus - afferma il sindaco Giorgio Zinno -. Mi stringo idealmente alla famiglia a cui va il cordoglio della città. Conosco bene la famiglia e ho avuto anche modo di conoscere il cittadino scomparso, un padre amorevole e un lavoratore amato dai colleghi. Il bollettino di oggi purtroppo viene così aggiornato: otto positivi e due deceduti. Invito quindi tutta la cittadinanza, ancora una volta, a rispettare le norme in questo difficile momento: non farlo vuol dire mettere tutti gli altri in pericolo".