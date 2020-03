A cura della Redazione

Neppure l’emergenza coronavirus ferma la mano armata dei malviventi.

A Torre Annunziata, intorno all’una di stanotte, un uomo di 33 anni, A.S., già con precedenti, è stato ferito al ginocchio sinistro da colpi di arma da fuoco nei pressi della sua abitazione in via Tagliamone. Portato all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia con mezzi propri, il 33enne avrebbe dichiarato alla Polizia di aver visto due scooter con quattro persone a bordo da cui sarebbero partiti i colpi di pistola, ma non ha fornito alcuna indicazione sulle loro generalità. Subito dopo i due scooter si sarebbero dileguati dal luogo dell’attentato.

Sul posto gli agenti di polizia hanno trovato due bossoli calibro 7,65.

Il 33enne, a cui i medici avevano prescritto una prognosi di 30 giorni, ha rifiutato il ricovero.