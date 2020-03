A cura della Redazione

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina in via Zampa a Torre Annunziata.

Una donna anziana abita da sola al primo piano di un palazzo di via Zampa. Come tutte le mattine, una sua vicina ha bussato al campanello per chiederle se aveva bisogno di qualcosa. L'anziana però non ha aperto la porta.

Preoccupata, la vicina ha allertatato immediatamente i vigili del fuoco. Una volta giunti sul posto, i pompieri hanno raggiunto con una scala il balcone e, dopo aver forzato l'infisso, sono entrati nell'appartamento. L'anziana donna giaceva a terra, dolorante ad una gamba ma sveglia. Immediato il suo trasporto in ospedale con un'ambulanza del 118.