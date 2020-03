A cura della Redazione

Pasticcerie aperte nonostante i divieti per l'emergenza Coronavirus: è quanto ha scoperto la Guardia di Finanza nel Salernitano, precisamente ad Eboli e nell'Agro nocerino-sarnese.

In particolare, le Fiamme Gialle hanno notato nel pieno centro di Eboli, un esercizio commerciale con la saracinesca parzialmente abbassata, con le luci accese, al cui interno un pasticciere era intento nella preparazione di cornetti e dolciumi vari.

I militari della Compagnia di Scafati, invece, nei giorni scorsi, venuti in possesso di alcuni volantini che pubblicizzavano la vendita delle tradizionali "zeppole di San Giuseppe" per la Festa del papà, dopo aver verificato analoghi messaggi pubblicitari anche sui social media, hanno localizzato a Sarno e San Valentino Torio altri due negozi aperti. Una volta entrati, i Finanzieri hanno rinvenuto decine di vassoi e confezioni di zeppole, pronte per essere vendute, mentre, nei laboratori, il personale era in piena attività con centinaia di dolci già pronti. (ANSA).