A cura della Redazione

Ritrovato nel giro di qualche ora l'uomo scappato dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia mentre stava eseguendo il percorso Covid

Il 53enne, è stato bloccato sul treno della Vesuviana nella stazione di Pompei. A bloccarlo i carabinieri della Stazione di Pompei che ora sono sul posto in attesa che sopraggiunga l'ambulanza per riportarlo in ospedale.

Emergono nuovi particolari circa il ritrovamento di Carmine Cirillo. L'uomo era solito recarsi alla Mensa dei poveri della Chiesa di Sant'Antonio a Leopardi. I vigili urbani si sono recati sul posto ed hanno appreso che da poco aveva preso il treno della Vesuviana in direzione Pompei. Immediatamente venivano allertati i carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata che si mettevano in contatto con il macchinista del treno, invitandolo i fermarsi nella stazione di Pompei, visto che l'uomo non era sceso né a Trecase né a Torre Annunziata.