Castellammare di Stabia: Preferisce il carcere ai domiciliari. Carabinieri arrestano 48enne

I Carabinieri della Stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato per evasione R.C., 48enne del posto già noto alle forze dell'ordine. L’uomo – ai domiciliari per spaccio di droga - si è presentato presso la locale stazione riferendo ai carabinieri di non voler più convivere con la moglie e preferiva andare in carcere. Il 48enne è stato... accontentato.