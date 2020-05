Torre Annunziata - Tenta il furto di un'auto in via Vesuvio, arrestato dalle Fiamme Gialle

A cura della Redazione

Sventato il furto di un'auto in via Vesuvio per il tempestivo intervento delle "Fiamme Gialle".

Questa mattina, intorno alle ore 5, una pattuglia della Guardia di finanza del Comando Gruppo di Torre Annunziata, in servizio per il controllo del territorio, ha sorpreso un uomo che, dopo aver forzato la serratura di una Fiat Panda parcheggiata lungo via Vesuvio, stava tentando di metterla in moto.

S.G., un napoletano già noto alla forze dell'ordine, alla vista dei finanzieri cercava di liberarsi di un involucro di plastica contenente gli arnesi da scasso, tra cui una centralina per auto, gettandolo in una fioriera.

Il ladro veniva colto in flagranza di reato ed arrestato, in attesa di essere sottoposto nelle prossime ore al processo con rito direttissimo.