A cura della Redazione

Maxi operazione dei carabinieri tra Torre Annunziata, Boscoreale, Boscotrecase ed in altre parti della Campania e del territorio nazionale, contro lo spaccio di droga ed altre attività illecite.

I militari dell'Arma hanno dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare emessa dal Gip di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica oplontina, nei confronti di 21 soggetti per i reati di spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.

Il GIP ha disposto il carcere nei confronti di 17 persone; la misura degli arresti domiciliari a carico di 2 soggetti; quella del divieto di dimora nel comune di residenza nei confronti di 2 indagati.

L'indagine, avviata nel novembre 2017, ha permesso di documentare una reiterata attività di spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 70 episodi di cessione e spaccio puntualmente ricostruiti. Nel corso delle indagini, a riscontro delle attività di intercettazione poste in essere, sono stati rinvenuti e sequestrati in più occasioni quantitativi di droga per un volume complessivo di circa 25 kg di marijuana e 420 grammi di cocaina.

E' stato accertato che la maggior parte degli indagati era solita eludere i controlli delle forze di polizia, nell'ambito delle attività illecite dagli stessi svolte, formando e facendo formare carte di identità e passaporti di soggetti stranieri contraffatti nella parte indicante i dati riferiti all'intestatario degli stessi ovvero in quella relativa ai dati indicante la data e il luogo di rilascio del documento, utilizzando nel contesto delle attivazioni di sim card telefoniche.