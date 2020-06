A cura della Redazione

Si è spenta improvvisamente la giovane Adriana Cuna, 28 anni, figlia unica di Mario e di Nina Monaco, soprano di Torre Annunziata.

Ieri mattina la giovane, prossima alla laurea in infermieristica, lamentava un gonfiore alla gamba. Recatasi in ospedale veniva ricoverata per accertamenti. Nel primo pomeriggio le sue condizioni si aggravavano e, nonostante l’estremo tentativo dei medici di salvarle la vita, la ragazza spirava lasciando nella disperazione i suoi genitori. La causa della sua morte dovuta, probabilmente, ad un’embolia polmonare.

Adriana, giovane solare e piena di vita, aveva sempre espresso la volontà, in caso di morte, di donare i suoi organi. Purtroppo ciò è stato possibile limitatamente al prelievo delle sue cornee.

Mario, Nina ed Adriana hanno vissuto fino a dieci anna fa a Torre Annunziata. Poi il trasferimento a Cuneo, dove Mario lavora alla Fiat di Torino e Nina è docente di canto presso il liceo musicale "Ego Bianchi", nonché direttrice del coro lirico "Enzo Sordello" di Cuneo.

Molto conosciuta in Italia e all’estero, Nina Monaco ha calcato i palcoscenici di tutto il mondo, riscuotendo grande successo di critica e di pubblico, soprattutto tra i nostri connazionali all’estero.

Ai genitori di Adriana, ai loro parenti, le più sentite condoglianze da tutta la redazione di torresette.news per l’incommensurabile perdita. In questi momenti non ci sono parole per lenire l’immenso dolore che si prova. A Mario e Nina va la nostra vicinanza e il nostro affetto.