Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno notato in via Madonna del Principio, nei pressi dei caselli autostradali di Torre Annunziata, due automobili i cui conducenti si stavano scambiando qualcosa in cambio di denaro e, alla loro vista, hanno tentato la fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di tre involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 3 grammi, mentre lo spacciatore è stato rintracciato presso la sua abitazione a Torre Annunziata, dove sono stati rinvenuti 260 grammi circa della stessa sostanza, la somma di 450 euro ed un bilancino.

Francesco Scelzo, 26enne con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente.