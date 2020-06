A cura della Redazione

Questa sera, intorno alle 19,30, delle grosse pietre si sono staccate dal cornicione di un palazzo in via Giosuè Carducci, nel rione Vallone a Torre Annunziata.

Fortunatamente non c'erano persone di passaggio da quelle parti, solo un grande spavento per alcuni residenti che sostavano in zona.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad eliminare il pericolo.

Due anni fa, a pochi metri dal luogo dell'incidente di oggi, alla traversa Monteleone, crollò un solaio di un palazzina (vedi palazzo a destra della foto), e solo per miracolo due coniugi non furono seppelliti dalle macerie, essendosi allontanati poco prima dalla stanza da letto per recarsi in cucina.