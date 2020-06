A cura della Redazione

Stamattina i militari del Ufficio Circondariale Marittimo di Torre Annunziata, al comando del tenente di vascello Vito Limanni, hanno notato nelle acque del porto il cadavere di una persona. Subito è stata allertata la Scientifica ed il medico legale che si stanno portando sul posto.

Al momento in cui scriviamo il cadavere è ancora in acqua nei pressi del Molo Crocelle in attesa del recupero. Molto probabilmente si tratta di un uomo. Sul posto polizia, carabinieri e polizia municipale.

Aggiornamento nelle prossime ore.