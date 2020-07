A cura della Redazione

Si ritorna a sparare a Torre Annunziata.

Intorno alle ore 20 di questa sera, in corso Vittorio Emanuele III, nei pressi del Supportico Orfanotrofio, due persone in sella ad uno scooter hanno sparato diversi colpi di pistola non colpendo però il loro bersaglio.

I proiettili si sono conficcati nella carrozzeria di un'auto e in una vetrata di un negozio.

Fuggi fuggi generale mentre sul posto si portavano carabinieri e polizia.

A pochi passi dal raid, si celebrava nella Basilica della Madonna della Neve una Messa in Suffragio dell'imprenditore Luigi Staiano, a 34 anni anni dalla sua uccisione per mano della camorra.