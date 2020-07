A cura della Redazione

Domenica pomeriggio all’insegna della paura nelle acque antistanti il litorale di Torre annunziata.

Le forti onde hanno provocato il capovolgimento di una barca da diporto con motore fuoribordo. La barca è stata spinta dal vento e dalle correnti sulle barriere frangiflutti ed in poco tempo è affondata. A bordo vi erano quattro ragazzi, 2 maschi e 2 femmine, che, pur con difficoltà, sono riusciti a raggiungere gli scogli per sfuggire alle forti correnti presenti in quel punto.

Alcuni bagnanti che hanno assistito alla scena si sono messi in contatto immediatamente con Sala Operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia che ha immediatamente inviato sul posto il Battello Veloce A56 Hurricane che, fortunatamente, si trovava già in mare per un’operazione di pattugliamento marino.

Si è cercato in un primo momento di recuperare i quattro ragazzi via terra ma le onde alte non hanno permesso le operazioni di soccorso. I naufraghi sono stati, quindi, tratti in salvo dagli uomini della Guardia Costiera che li hanno riaccompagnati al porto di Torre del Greco dove ad attenderli c’era un’ambulanza del 118 con il personale sanitario che ha prestato le prime cure del caso.

I quattro ragazzi hanno riportato diverse ferite a causa dell’impatto con gli scogli ma le loro condizioni cliniche non destano preoccupazioni.