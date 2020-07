A cura della Redazione

Grave incidente stradale in via Provinciale Schiti, feriti i passeggeri in sella ad una moto.

Sabato sera, intorno alle 20,00, nella strada periferica che da Torre Annunziata conduce a Castellammare di Stabia, un’auto, guidata da un uomo, mentre svoltava a sinistra, si è scontrata frontalmente con uno scooter proveniente in direzione opposta. L’impatto era violento. Sulla moto viaggiavano due coniugi: lui 34 anni, lei 33 anni, i quali cadevano rovinosamente a terra.

Sul posto giungevano un’ambulanza del 118 della Misericordia e una pattuglia dei carabinieri. Le condizioni dell’uomo apparivano subito gravi. Entrambi i coniugi venivano trasportati all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Qui dopo le prime cure, il 34enne veniva trasferito al Cardarelli di Napoli con la diagnosi di trauma cranico e ferita ad un occhio. Alla donna, invece, veniva diagnosticata una frattura ad una gamba.

Intanto i carabinieri avviavano le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sembrerebbe che la moto viaggiasse a velocità sostenuta, un elemento questo su cui stanno lavorando gli inquirenti. Acquisite anche le immagini di videosorveglianza per ripercorre le fasi preliminari dell’incidente.