A cura della Redazione

Operazione dei vigili ambientali contro lo sversamento abusivo dei rifiuti.

Nella giornata di oggi, 15 luglio, in seguito ad un’azione programmata della Polizia Municipale, agli ordini del tenente Antonio Virno, agenti ambientali in borghese muniti di telecamere mobili ben nascoste hanno presidiato l’area portuale, cogliendo in flagranza 8 tra automobilisti e motociclisti mentre depositavano per terra sacchetti di rifiuti.

L’operazione ha portato al fermo dei trasgressori, tutti non residenti, che sono stati sanzionati con multe fino a 175 euro. Si tratta per lo più di diportisti che rientravano nel porto dopo una gita in barca. Da premettere che l’area portuale è munita di contenitori per la raccolta dei rifiuti ma probabilmente non tutti ne sono al corrente o trovano più comodo depositarli a terra.

Un intervento, quello dei vigili ambientali, che si spera possa porre un freno alle tante mini discariche abusive che spuntano come funghi in più parti della città, al centro come in periferia.

“L’Amministrazione comunale è molto sensibile al problema degli scarichi abusivi di rifiuti – afferma l’assessore alla Polizia Municipale Gioacchino Langella – ed è per tale motivo che abbiamo programmato un intervento che non rimarrà fine a se stesso. Purtroppo la prevenzione da sola non basta. Di fronte a ripetuti fenomeni di inciviltà occorre necessariamente mettere in campo un’azione di repressione. Va detto, tuttavia, che stamattina, insieme al comandante Antonio Virno – prosegue l’assessore - abbiamo incontrato negli uffici della Capitaneria di Porto una rappresentanza dei Circoli nautici per affrontare nel suo complesso il problema. L’Amministrazione comunale si farà carico di aumentare il numero dei contenitori di rifiuti nell’area portuale, data anche l'intensificarsi in questi mesi estivi dell'attività diportistica, mentre i gestori dei Circoli nautici sensibilizzeranno i loro soci a depositarvi i rifiuti al rientro dalle loro gite in barca”.