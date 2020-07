A cura della Redazione

Incidente tra auto e moto in corso Umberto I .

Stasera, intorno alle 22,00 una Lanci Y do colore nero proveniente da via Gino Alfani e diretta verso via Morrone, nell'attraversare il tratto di corso Umberto I, si è scontrata con una moto diretta verso sud.

In sella allo scooter SX 125 di colore grigio due giovanissimi, che sono stati letteralmente sbalzati dalla moto facendo un volo di un paio di metri. Uno dei due è caduto all'impiedi, mentre l'altro è rovinato a terra. Per fortuna le sue condizioni non apparivano gravi. Entrambi i ragazzi indossavano il casco.

Sul posto si portavano i carabinieri della Stazione di Torre Annunziata e un'ambulanza del 118 che provvedeva a trasportare il ferito all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia.

Purtroppo non è la prima volta che in possimità di questo incrocio si verificano incidenti. Un tratto di strada frequentatissimo da giovanissimi, molti dei quali in sella a motorini.